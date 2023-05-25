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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу РФ, который приказал обстреливать Украину Калибрами

СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу РФ, который приказал обстреливать Украину Калибрами
Фото: Факты ICTV

В СБУ сообщили о подозрении российскому вице-адмиралу Виктору Соколову, который приказал обстреливать Украину крылатыми ракетами Калибр из Черного моря. Он причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.

По данным СБУ, с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 Калибр по энергетической инфраструктуре Украины. В результате вражеских обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще 40 человек — получили ранения.

Предварительно, воздушные атаки по его приказам осуществлялись по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

В СБУ отметили, что ракетные удары РФ приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений. Это нанесло значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.

Следователи СБУ сообщили российскому вице-адмиралу Виктору Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за военные преступления против Украины. Вице-адмиралу РФ Виктору Соколову грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, військовослужбовці, Ракета, Ракетные удары России, СБУ, Черное море
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