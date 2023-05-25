СБУ вручила подозрение работнику Лавры, который отрицал существование Украины

СБУ сообщила о подозрении работнику Киево-Печерской лавры, который отрицал агрессию РФ и оправдывал захват украинских территорий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Указано, что в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым “российским”, а границы нашего государства “не зарегистрированными”.

Кроме того, он сказал журналистке, что “Путин (российский диктатор Владимир Путин. — Ред.) не начинал войну” против Украины, а гибель гражданского населения от российских атак назвал “закономерной”.

По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал оккупантов и отрицал их военные преступления.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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