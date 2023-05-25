СБУ вручила подозрение работнику Лавры, который отрицал существование Украины
СБУ сообщила о подозрении работнику Киево-Печерской лавры, который отрицал агрессию РФ и оправдывал захват украинских территорий.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Указано, что в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым “российским”, а границы нашего государства “не зарегистрированными”.
Кроме того, он сказал журналистке, что “Путин (российский диктатор Владимир Путин. — Ред.) не начинал войну” против Украины, а гибель гражданского населения от российских атак назвал “закономерной”.
По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал оккупантов и отрицал их военные преступления.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш