Силы обороны имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута – Нацгвардия
Украинские защитники продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута.
Об этом рассказал представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга.
По его словам, с целью поддержки Сил обороны, которые “продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута”, бойцы Нацгвардии на данном направлении ведут воздушную и радиоэлектронную разведку для выявления районов скопления живой силы и техники противника, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы РФ.
Отмечается, что на Северском направлении нацгвардейцы проводили штурмы позиций войск РФ на подступах к восточной окраине Белогоровки с целью недопущения улучшения их тактического положения.
На Лиманском направлении воины удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в пригороде Бахмута (Донецкая область) российское военное командование заменило боевиков ЧВК Вагнера на регулярные подразделения войск РФ. Украинские войска держат под контролем окраины города.
Источник: военное телевидение
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