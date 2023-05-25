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Силы обороны имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута – Нацгвардия

Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці
Фото: Getty Images

Украинские защитники продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута.

Об этом рассказал представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга.

По его словам, с целью поддержки Сил обороны, которые “продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута”, бойцы Нацгвардии на данном направлении ведут воздушную и радиоэлектронную разведку для выявления районов скопления живой силы и техники противника, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы РФ.

Отмечается, что на Северском направлении нацгвардейцы проводили штурмы позиций войск РФ на подступах к восточной окраине Белогоровки с целью недопущения улучшения их тактического положения.

На Лиманском направлении воины удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в пригороде Бахмута (Донецкая область) российское военное командование заменило боевиков ЧВК Вагнера на регулярные подразделения войск РФ. Украинские войска держат под контролем окраины города.

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Источник: военное телевидение

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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