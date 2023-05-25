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Илья Нежигай, редактор ленты

В Киеве слышен звук взрыва: что известно

Вибух
Фото: Pexels

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Порталы, следящие за активностью авиации РФ ранее сообщали о вылете иранских дронов в сторону Киевской области со стороны РФ.

Также ранее в КГВА сообщали о работе ПВО по вражеским дронам на подходе к Киеву.

Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Киеве.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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