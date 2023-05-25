Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
В Киеве слышен звук взрыва: что известно
В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Порталы, следящие за активностью авиации РФ ранее сообщали о вылете иранских дронов в сторону Киевской области со стороны РФ.
Также ранее в КГВА сообщали о работе ПВО по вражеским дронам на подходе к Киеву.
Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Киеве.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш