Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
В Ровенской области прогремели взрывы
В Ровенской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Порталы, отслеживающие активность вражеских дронов перед этим сообщали, что иранские дроны, выпущенные Россией, направлялись в направлении западных регионов Украины.
Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Ровенской области.
Смотреть, где в Украине были включены сирены, можно с помощью интерактивной онлайн-карты воздушных тревог на Фактах ICTV.
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