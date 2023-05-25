В Ровенской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие активность вражеских дронов перед этим сообщали, что иранские дроны, выпущенные Россией, направлялись в направлении западных регионов Украины.

Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Ровенской области.

Смотреть, где в Украине были включены сирены, можно с помощью интерактивной онлайн-карты воздушных тревог на Фактах ICTV.

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