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Илья Нежигай, редактор ленты

В Ровенской области прогремели взрывы

В Ровенской области прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Ровенской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Порталы, отслеживающие активность вражеских дронов перед этим сообщали, что иранские дроны, выпущенные Россией, направлялись в направлении западных регионов Украины.

Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Ровенской области.

Смотреть, где в Украине были включены сирены, можно с помощью интерактивной онлайн-карты воздушных тревог на Фактах ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Ровенская область
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