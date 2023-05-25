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Украина через США получает от Южной Кореи снаряды для артиллерии — WSJ

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Южная Корея передает сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины, что должно сделать запланированное наступление ВСУ против российских войск более эффективным.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников газеты, если увеличенное количество снарядов исправит ситуацию на поле боя, то это позволит Белому дому отложить непростое решение о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах.

Это решение знаменует поворот Сеула, который обещал предоставить артиллерию в ноябре, но затем отказался от предоставления смертоносной поддержки, после нескольких месяцев просьб США о помощи, поскольку собственные поставки артиллерии Пентагону сокращаются, отмечает WSJ.

Согласно конфиденциальной договоренности, Южная Корея передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Официально эту информацию не комментировали ни в Вашингтоне, ни в Сеуле, отмечает WSJ.

Предоставление снарядов Южной Кореей позволило администрации президента США пока отложить решение о том, посылать ли украинцам кассетные боеприпасы — “улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения” на языке Пентагона.

— Кассетные боеприпасы стали бы недостающим элементом для украинского контрнаступления в дополнение к их высокоточным ракетам средней дальности, танкам и войскам. Но для тех, кто в администрации не готов сделать этот шаг, унитарные 155 снаряды будут отвечать некоторым из тех же требований, — сказал Майкл О’Хэнлон из Института Брукингса, независимой вашингтонской исследовательской организации.

Прорыв в вопросе поставок боеприпасов Южной Корее произошел вскоре после того, как Вашингтон и Сеул опубликовали совместную декларацию по вопросам безопасности во время визита президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в Вашингтон в прошлом месяце, что стало еще одним шагом к укреплению связей.

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Эта декларация дала Сеулу право голоса в консультациях по поводу возможного ядерного ответа Америки на нападение Северной Кореи, в обмен на обещание отказаться от разработки собственного ядерного оружия.

Во время своего визита Юн заявил, что международное сообщество должно противостоять российской агрессии в Украине, и намекнул, что его правительство рассматривает возможность предоставления летальной помощи.

— Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры, чтобы поддержать международные нормы и международное право, — сказал президент Южной Кореи.

Вашингтон впервые обратился к Сеулу в прошлом году и попросил его предоставить артиллерию для войны в Украине. Две стороны выработали первоначальное конфиденциальное соглашение, но южнокорейцы струсили после того, как оно появилось в СМИ, по словам американских чиновников.

С момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США поставили Украине более 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов, но их запасы начали иссякать, что вынудило США начать глобальную охоту за боеприпасами. По словам официальных лиц США и Конгресса, Пентагон провел рейд по своим собственным запасам артиллерийских снарядов на объектах в Германии, Израиле, Кувейте и Южной Корее, чтобы восполнить нехватку.

В марте южнокорейские чиновники беспокоились, что отправка снарядов нарушит политику страны, которая в то время предусматривала оказание Украине только нелетальной поддержки, но они также опасались давать отпор союзнику, согласно утечке секретных документов.

Южнокорейские чиновники также опасались, что удовлетворение просьбы США может создать впечатление, что предоставление снарядов было обменом на визит Юна в Вашингтон, отмечается в одном из документов Пентагона, утечка которых произошла из-за гвардейца Национальной воздушной гвардии США.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Південна Корея, США
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