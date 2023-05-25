Взрыв прогремел в оккупированном Джанкое: что известно

В оккупированном Россией Джанкое, что в аннексированном Крыму, прогремели взрывы.

Об этом сообщают украинские и местные Telegram-каналы.

— Джанкойцы без паники! Вся информация будет утром! Предположительно, сработала система ПВО, — говорится в одном из Telegram-каналов города.

В комментариях жители жалуются, что взрыв было очень громко слышно и сомневаются в работе систем противовоздушной обороны.

На данный момент украинские военные или оккупанты, занявшие администрации в Крыму, не давали комментарии о взрывах.

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