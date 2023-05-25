Илья Нежигай, редактор ленты
Взрыв прогремел во Львове во время тревоги
Во Львове прогремели взрывы во время угрозы атаки дронов на западе Украины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Сообщества, которые мониторят активность российских дронов ранее сообщали, что в направлении западных регионов Украины были выпущены дроны Shahed.
Представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах во Львове.
Смотреть интерактивную онлайн-карту воздушных тревог на территории Украины можно на Фактах ICTV.
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