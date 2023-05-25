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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрыв прогремел во Львове во время тревоги

вибух
Фото: Pixabay

Во Львове прогремели взрывы во время угрозы атаки дронов на западе Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сообщества, которые мониторят активность российских дронов ранее сообщали, что в направлении западных регионов Украины были выпущены дроны Shahed.

Представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах во Львове.

Смотреть интерактивную онлайн-карту воздушных тревог на территории Украины можно на Фактах ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Львов, Львовская область
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