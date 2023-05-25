Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам на фоне распространения российских фейков о его “ранении”.

Соответствующее видео, снятое 25 мая, обнародовал в соцсетях журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

– Искренне благодарю всех украинцев. Вместе обязательно победим. И не только сегодня. Всегда! – отметил Залужный.

Как объяснил Штефан, цель этой записи – опровергнуть фейковые утверждения оккупантов относительно главнокомандующего ВСУ.

Штефан напомнил, что в течение мая наблюдаются “феерические и фантастические истории” от российской пропаганды о Залужном, а также разные конспирологические версии “от так называемых экспертов”.

Офицер подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ хорошо себя чувствует и продолжает планировать освобождение территорий Украины от оккупационных войск РФ.

Недавно российские пропагандисты начали распространять фейк, что Валерий Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения во время ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, таким образом оккупанты пытались создать информационный повод и отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

Это уже не первая попытка российской пропаганды распространить дезинформацию о главнокомандующем ВСУ. Ранее они придумали фейк о его “исчезновении”, чтобы деморализовать украинских военных в Бахмуте.

Кроме того, оккупанты распространяли фейковую информацию о якобы гибели украинского военного командования: командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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