Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам на фоне распространения российских фейков о его “ранении”.

Соответствующее видео, снятое 25 мая, обнародовал в соцсетях журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

– Искренне благодарю всех украинцев. Вместе обязательно победим. И не только сегодня. Всегда! – отметил Залужный.

Как объяснил Штефан, цель этой записи – опровергнуть фейковые утверждения оккупантов относительно главнокомандующего ВСУ.

Штефан напомнил, что в течение мая наблюдаются “феерические и фантастические истории” от российской пропаганды о Залужном, а также разные конспирологические версии “от так называемых экспертов”.

Офицер подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ хорошо себя чувствует и продолжает планировать освобождение территорий Украины от оккупационных войск РФ.

Недавно российские пропагандисты начали распространять фейк, что Валерий Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения во время ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, таким образом оккупанты пытались создать информационный повод и отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

Это уже не первая попытка российской пропаганды распространить дезинформацию о главнокомандующем ВСУ. Ранее они придумали фейк о его “исчезновении”, чтобы деморализовать украинских военных в Бахмуте.

Кроме того, оккупанты распространяли фейковую информацию о якобы гибели украинского военного командования: командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Российская пропаганда, Фейк, Фейкові новини
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Курсанты РФ, которые проходят учения возле границ Украины, напиваются и нарушают закон — ЦНС
Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео
Мы полезны в Украине, как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Святослав Паламар Калина
Сотни оккупантов и украденные лодки: РФ милитаризовала остров Джарылгач в Херсонской области
російські окупанти
СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу РФ, который приказал обстреливать Украину Калибрами
Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео
Украина через США получает от Южной Кореи снаряды для артиллерии — WSJ
Снаряди, боєприпаси
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
На Закарпатье производят макеты ПТРК Стугна: как это помогает ВСУ
Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео
Видео и электронные бланки: как изменится техосмотр в Украине
Таксі
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте
Бахмут
Готовит борщ и пироги: трехлетняя блогерша разрывает соцсети и помогает ВСУ
Залужный развенчал российские фейки о своем “ранении”: обнародовано видео
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь