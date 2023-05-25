Сейчас наша система управления соответствует европейской системе демократии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас борется не только за свою судьбу, но и за судьбу всей Европы, которой она должна остаться.

Об этом он сказал в своем обращении к Комитету регионов ЕС.

— Демократия и уважение к личности. Равенство между людьми и общинами. Уважение к другому и сила в единении разных. Все это — наша Европа, все это — мы, и все это — то, чего не найти у нашего общего врага. Мы должны помнить об этом, — сказал президент.

Президент отметил, что от Атлантики до восточной границы Украины мы видим единые принципы в основе организации общественной жизни, в основе управления странами, в основе взаимодействия между государством и общинами. Он подчеркнул, что это все то, чего не найти у нашего общего врага.

Зеленский сказал, что сейчас система управления в Украине, даже в условиях военного времени, соответствует европейской системе демократии.

Он выразил уверенность, что Украина будет такой частью Европы, в которой не останется ни одной руины.

— Мы уберем каждую руину, которую Россия принесла своей войной, — все отстроим, все сделаем таким, чтобы наша сила, сила нашей с вами Европы, была очевидной, — подчеркнул президент.

Глава государства пригласил членов Комитета регионов ЕС к сотрудничеству на всех уровнях с Конгрессом местных и региональных властей Украины. Приобщиться к работе с офисами международного сотрудничества, которые создаются для более активной работы по восстановлению в Украине. Кроме того, он пригласил их посетить Украину.

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