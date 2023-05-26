Зеленский об обмене пленными: Чем больше россиян возьмем, тем больше украинцев вернем

Украинские защитники должны помнить на фронте, что чем больше будет взято в плен россиян, тем больше Украина сможет вернуть украинцев из плена в России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 25 мая 2023 года.

Он напомнил, что сегодня Украина имеет очередной положительный результат по обмену военнопленных.

— Вернули из российского плена еще 106 наших воинов — они сражались на Бахмутском направлении, — сказал президент.

Зеленский отметил важность того, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации, поскольку они считались без вести пропавшими.

Среди возвращенных защитников Украины восемь офицеров, 98 солдат и сержантов.

Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, и каждого украинского бойца, которые обеспечили наличие в Украине соответствующего обменного фонда.

— Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем, — добавил он.

Владимир Зеленский также рассказал о своей встрече с министром обороны Швеции в Киеве.

— Поблагодарил за неизменную поддержку для нашего государства, для наших воинов. Особый упор во встрече сделали на усилении нашей обороны бронетехникой. Обсудили и нашу авиационную коалицию, которую создаем с партнерами, — сказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил Финляндию, которая отправила Украине новый — уже 16-й — пакет оборонной поддержки на более чем €100 млн.

— Есть сегодня и важное решение Совета Евросоюза для Украины — еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24-го года, — сказал он.

Президент назвал это “новым этапом секторальной интеграции нашей экономики — Украины и всего Европейского Союза”.

По его словам, в процессе продвижения Украины в Евросоюз такая либерализация должна из временной превратиться в постоянную, которая не будет иметь никаких исключений и ограничений.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы должны быть сознательны относительно того, что и после этого решения есть риск, что отдельные ограничения все же могут остаться, если давление отдельных правительств на ЕС сохранится.

— Но внутренняя политика не должна перекрывать общие европейские цели. Поэтому, уверен, мы сможем найти такое решение, в частности для фермеров в Украине и в некоторых странах-соседках, которое будет отвечать нашим общим европейским интересам и стандартам, — сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, как сегодня поздравил с профессиональным днем работников Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

— Поблагодарил за то, что связь в Украине и для государства, и для наших военных, и для обычных граждан остается стабильной, несмотря на все угрозы. Это важный результат, который помогает нам устойчиво и эффективно противодействовать российским оккупантам, — сказал он.

Отдельно украинский лидер поблагодарил воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении.

— Уничтожено пару российских “сушек” 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особенно метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету, — сказал президент.

Что касается Донецкого направления, то там особенно отличились 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 18-й и 137-й отдельные батальоны морской пехоты и 74-й отдельный разведывательный батальон, сообщил Зеленский и поблагодарил каждого.

Источник : Офис президента

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