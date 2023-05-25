Зенитное оружие и боеприпасы: Финляндия выделяет Украине новый пакет помощи

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму €109 млн.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, решение о дополнительной оборонной поддержке было принято в четверг, 25 мая.

Это будет уже 16-й по счету пакет военной помощи от Финляндии. В него, в частности, войдут зенитное вооружение и боеприпасы.

– Финляндия будет продолжать поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи составляет €1,1 млрд, — подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Ведомство не сообщило детали о содержании пакета, способе и сроках предоставления вооружения по оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи.

Отмечается, что при выделении нового пакета были учтены как потребности Украины, так и ресурсные возможности Финляндии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже поблагодарил союзников за дополнительное вооружение.

Напомним, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом. Тогда лидер этой страны Саули Ниинисте пообещал дополнительные пакеты помощи для нашей страны.

Источник: Минобороны Финляндии

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