Родители скрывают от эвакуации: сколько детей до сих пор остаются в Бахмуте и Авдеевке
Из населенных пунктов Донецкой области, где сейчас ведутся активные боевые действия, до сих пор не удалось эвакуировать восемь детей. Четверо из них остаются в разрушенном городе Бахмут.
Об этом рассказал на брифинге начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Донецкой ОВА Александр Вдовенко.
Так, по состоянию на 23 мая из населенных пунктов, где происходят бои, принудительно эвакуировали 128 детей вместе с родителями или их законными представителями.
Еще восемь детей родители либо прячут от эвакуации, либо же категорически отказываются отпускать их в безопасное место.
– В населенных пунктах, где ведутся боевые действия, остаются 8 детей, а именно: Бахмут – четверо, Авдеевка – один (родители скрывают ребенка), город Красногоровка – двое, поселок Керамик – один (родители категорически отказываются), — отметили в ОВА.
По словам Вдовенко, принудительная эвакуация уже охватила 21 населенный пункт Донецкой области.
Он призвал местных жителей выехать в более безопасные регионы, поскольку обстрелы со стороны оккупационных войск РФ происходят все чаще.
– Почти ежедневно поступает информация о раненых и погибших гражданских, поэтому не пренебрегайте своей жизнью и жизнью своих детей. Помните, эвакуация спасает жизнь! – подчеркнул Вдовенко.
По его словам, рассматривается возможность принудительной эвакуации детей из некоторых других населенных пунктов Донецкой области. Такое решение еще предстоит согласовать с военным командованием и Координационным штабом при Минреинтеграции.
Как известно, в начале марта этого года Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Вместе с детьми могут эвакуироваться их родители и законные представители.
В Донецкой области обязательная эвакуация детей началась 7 апреля.
Источник: Донецкая ОВА
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