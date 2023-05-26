Родители скрывают от эвакуации: сколько детей до сих пор остаются в Бахмуте и Авдеевке

Из населенных пунктов Донецкой области, где сейчас ведутся активные боевые действия, до сих пор не удалось эвакуировать восемь детей. Четверо из них остаются в разрушенном городе Бахмут.

Об этом рассказал на брифинге начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Донецкой ОВА Александр Вдовенко.

Так, по состоянию на 23 мая из населенных пунктов, где происходят бои, принудительно эвакуировали 128 детей вместе с родителями или их законными представителями.

Еще восемь детей родители либо прячут от эвакуации, либо же категорически отказываются отпускать их в безопасное место.

– В населенных пунктах, где ведутся боевые действия, остаются 8 детей, а именно: Бахмут – четверо, Авдеевка – один (родители скрывают ребенка), город Красногоровка – двое, поселок Керамик – один (родители категорически отказываются), — отметили в ОВА.

По словам Вдовенко, принудительная эвакуация уже охватила 21 населенный пункт Донецкой области.

Он призвал местных жителей выехать в более безопасные регионы, поскольку обстрелы со стороны оккупационных войск РФ происходят все чаще.

– Почти ежедневно поступает информация о раненых и погибших гражданских, поэтому не пренебрегайте своей жизнью и жизнью своих детей. Помните, эвакуация спасает жизнь! – подчеркнул Вдовенко.

По его словам, рассматривается возможность принудительной эвакуации детей из некоторых других населенных пунктов Донецкой области. Такое решение еще предстоит согласовать с военным командованием и Координационным штабом при Минреинтеграции.

Как известно, в начале марта этого года Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Вместе с детьми могут эвакуироваться их родители и законные представители.

В Донецкой области обязательная эвакуация детей началась 7 апреля.

Источник: Донецкая ОВА

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