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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бой длился 10 часов. Под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, пограничники отбили штурм оккупантов

Бой длился 10 часов. Под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, пограничники отбили штурм оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на химическую атаку, бойцы Государственной пограничной службы Украины и ВСУ отбили штурм противника на Авдеевском направлении.

Об этом сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Далее оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

Бой продолжался около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, два танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 оккупантов, а также уничтожено вражеский самолет и 30 единиц тяжелой техники.

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Бой длился 10 часов. Под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, пограничники отбили штурм оккупантов

Авдеевка, Война в Украине, Госпогранслужба, Донецкая область, ВСУ
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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