Бой длился 10 часов. Под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, пограничники отбили штурм оккупантов
Несмотря на химическую атаку, бойцы Государственной пограничной службы Украины и ВСУ отбили штурм противника на Авдеевском направлении.
Об этом сообщают в ГПСУ.
Отмечается, что штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Далее оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.
Бой продолжался около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, два танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 оккупантов, а также уничтожено вражеский самолет и 30 единиц тяжелой техники.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко