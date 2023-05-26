Это чисто зверство: Зеленский планирует договориться о новых системах ПВО после удара РФ по Днепру

Украина планирует ускорить поставки новых систем противовоздушной обороны после удара России по Днепру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении за вечер 26 мая.

Он сообщил, что начал видеозапись обращения по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

— Вопросы — очевидные. Передовая, наша защита и наши активные действия, обеспечение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что в течение дня получает доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара россиян.

— Это чисто зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека.

— Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них — двое детей, — сообщил глава государства.

Украинский лидер сообщил, что власть намерена сделать все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО, что является буквально ежедневным вопросом для работы с партнерами.

— За эту неделю имеем значительный прогресс и по современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. И мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад, — сказал он.

Президент добавил, что на Ставке важный доклад по соответствующим направлениям на Донбассе сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский.

— Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отбитая у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота — это новые и новые аргументы для мира, что Украина — может, может победить, — сказал он.

Президент сообщил, что ему также доложил министр обороны Алексей Резников об итогах встречи в формате Рамштайн, что Зеленский назвал “хорошими результатами”.

Владимир Зеленский добавил, что также в течение дня имел совещание со специалистами по международным отношениям по движению в НАТО.

— Мы должны использовать — и используем! — каждую возможность этого и следующего месяца, в целом в этом году, чтобы наполнить реальным политическим содержанием наши отношения с Альянсом, — сказал он.

Отдельно президент рассказал о своем разговоре с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который является одним из самых влиятельных и опытных политиков США. Зеленский сказал, что обсудил с сенатором США ситуацию в обороне Украины на сегодня, а также потребности государства в ближайшее время.

Владимир Зеленский добавил, что Украина готовит несколько международных обращений, чтобы увеличить поддержку государства как в кругу традиционных союзников и партнеров, так и в странах Глобального Юга.

Отдельно украинский лидер сообщил о совещании по новым санкциям, которые должны быть направлены против тех, кто способствует российской агрессии.

Президент Украины также сообщил, что сегодня Грузия отмечает День независимости.

— Я поздравляю весь народ Грузии и желаю быть вместе с нами и всеми другими народами Европы в свободной, мирной и объединенной европейской семье. Я желаю этого всей Грузии — и тем частям вашей страны, которые пока что в российской оккупации. Пока что!” — сказал он.

Он добавил, что Грузия является одной из древних и уважаемых исторических сил, которую не одолеть.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.