Для защиты неба: Канада предоставит Украине 43 ракеты AIM-9

По итогам заседания в формате Рамштайн министр обороны Канады Анита Ананд объявила о предоставлении Украине 43 ракет класса воздух-воздух ближнего радиуса действия AIM-9 из запасов Вооруженных сил страны.

По ее словам, эти ракеты помогут Украине защитить свое небо от постоянных атак со стороны России.

Ананд также отметила, что передача пакетов стрелкового оружия и боеприпасов, анонсированных в апреле, происходит по графику. Пулеметы, штурмовые винтовки, комплекты для чистки и магазины уже доставлены в Украину, а 1 млн патронов калибра 5,56 мм и 4 800 штурмовых винтовок планируется доставить в ближайшие недели. Ожидается, что все 21 тыс. единиц стрелкового оружия и 2,4 млн боеприпасов будут в Украине до лета.

Кроме того, Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER, в которой сейчас участвуют более 300 канадских военных.

С начала 2022 года Канада выделила более $8 млрд на помощь Украине, в том числе более $1 млрд — именно военной. Это включает восемь основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину, зенитно-ракетную систему NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевого обеспечения, противотанковое и стрелковое оружие, гаубицы M777 с боеприпасами, камеры с высоким разрешением для беспилотников, зимнюю одежду и многое другое.

Источник: Минобороны Канады

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