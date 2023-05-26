Интегрируется к современным и советским самолетам: что известно о ракете AIM-9 Sidewinder

По итогам заседания в формате Рамштайн министр обороны Канады Анита Ананд объявила о предоставлении Украине 43 ракет класса воздух-воздух ближнего радиуса действия AIM-9.

По ее словам, эти ракеты помогут Украине защитить свое небо от постоянных атак со стороны России. Что известно о ракетах AIM-9, каковы их особенности и технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.

Ракеты AIM-9: что известно

AIM-9 Sidewinder — ракета класса воздух-воздух малой дальности. Ракета имеет интересную и долгую историю создания. Разработка стартовала в конце 1940-х годов, в 1956 году ракета попала на вооружение ВМС США, в 1964 — на вооружение Воздушных сил страны.

Сегодня AIM-9 находится на вооружении в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и других странах мира. В разные годы ракету эксплуатировали военно-воздушные силы более 50 стран.

AIM-9 разработан Raytheon. После принятия на вооружение в 1956 году, ракету много раз совершенствовали, но она до сих пор находится в серийном производстве.

Большинство модификаций AIM-9 оснащены инфракрасной системой самонаведения.

Начиная с 1955 года выпущено более 200 тыс. ракет AIM-9. Кроме того, этими ракетами было сбито 270 самолетов. Существует более 10 версий AIM-9, однако какую именно получит Украина, пока неизвестно.

Носителями AIM-9 Sidewinder может быть большинство современных истребителей, среди которых F-16, F-15, а также истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

— Оружие настроено для легкой установки на широкий спектр современных самолетов, включая F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor и все варианты F-35 Joint Strike Fighter, — сообщают в компании Raytheon.

Ракета AIM-9 имеет много модификаций, в том числе:

Вариант AIM-9 A/B — здесь используется взрывоопасная боеголовка весом 4,5 кг. Эти ракеты можно использовать для уничтожения неманевренных целей на дальности от 900 м до 4,8 км.

AIM-9С — полуактивная радиолокационная самонаводящаяся версия ракеты.

AIM-9D — здесь были увеличены скорость и дальность до 18 км.

AIM-9E — первая версия, разработанная специально ВВС США. Это усовершенствованный вариант AIM-9D с новым термоэлектрическим (Peltier) охлаждением и увеличенной скоростью отслеживания.

AIM-9F — европейская разработка AIM-9D, из которых 15 тыс. были спроектированы Bodensee Gerätetechnik (BGT) в Германии.

Другим вариантом для Военно-морского флота была ракета AIM-9G, улучшенный вариант AIM-9D.

Для повышения надежности AIM-9G ВМС разработали AIM-9h. Основным отличием от версии G была твердотельная электроника в системе наведения и управления.

По данным Defence Express, версии AIM-9X Block II могут уничтожать цели на расстоянии до 40 км — такого показателя будет недостаточно, чтобы считать ее ракетой, которая будет активно сбивать российские самолеты, но в то же время ракета станет отличным средством против российских ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Особенности AIM-9 и мнение эксперта

По словам военного эксперта Александра Коваленко, ракеты AIM-9 были созданы еще в 1950-х годах. Тогда их начали разрабатывать для размещения на авиации того времени.

— Это была первая американская управляемая ракета именно класса воздух-воздух, которая имела инфракрасную головку наведения. За то время, когда AIM-9 были приняты на вооружение, появилось большое количество их модификаций, отвечающих потребностям современности, — говорит эксперт.

Самая современная модификация — ракета AIM-9Х. Они обладают лучшими характеристиками по противодействию тепловым ловушкам, пытающимся сбить ракеты с курса полета. Также версия Х имеет возможность обходить радиоэлектронные помехи, которые создает враг.

В общем ракеты AIM-9 могут уничтожать объекты в средней зоне. Это до 30-35 км. Однако это зависит именно от модификации ракеты.

На вопрос, смогут ли ВСУ использовать AIM-9 вместе с советскими самолетами, Коваленко ответил, что это вполне возможно.

— На мой взгляд, интеграция ракет в советские самолеты, например, МиГ-29 или Су-27 вполне реальна. То есть для эффективного применения AIM-9 не обязательно иметь сверхсовременные самолеты, — добавляет эксперт.

Также Коваленко рассказал о задачах и назначении AIM-9. По словам эксперта, эти аспекты зависят от конкретной модификации ракеты.

— Например, есть модификации воздух-воздух, есть воздух-поверхность. Более того, есть также вариант поверхность-воздух, противорадиолокационные и противотанковые ракеты. То есть все зависит от модификации, которую получит Украина. Чаще всего — это ракеты класса воздух-воздух, — заключает эксперт.

Технические характеристики

Масса — 85,3 кг.

Длина — 3,02 м.

Диаметр — 127 мм.

Масса боевой части — от 4,5 кг до 11 кг.

Радиус действия — до 35 км.

Максимальная скорость — более 2,5 Маха.

Носители ракеты: F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor и все варианты F-35 Joint Strike Fighter.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.