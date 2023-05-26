Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
26 мая в состав ВМС ВСУ ввели малый бронированный артиллерийский катер Буча, прошедший все этапы заводских и государственных испытаний.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Главные его назначения:
- патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах;
- защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины;
- противодействие вероятным высадкам десантных средств противника.
Как уточняет АрмияInform, на бронекатере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей врага.
Одной из особенностей этого катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он почти неуловим для радиолокационных и инфракрасных средств оккупантов. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия врага и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
Катер спроектирован опытно-проектным центром кораблестроения (г. Николаев).
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко