Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Удовлетворит потребности двух эшелонов обороны: что известно о ЗРК NASAMS
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Россия атакует Украину ракетами Х-101: что известно о снаряде, характеристики и дальность действия
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении

Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Фото: Минобороны

26 мая в состав ВМС ВСУ ввели малый бронированный артиллерийский катер Буча, прошедший все этапы заводских и государственных испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Главные его назначения:

  • патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах;
  • защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины;
  • противодействие вероятным высадкам десантных средств противника.

Как уточняет АрмияInform, на бронекатере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей врага.

Одной из особенностей этого катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он почти неуловим для радиолокационных и инфракрасных средств оккупантов. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия врага и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Катер спроектирован опытно-проектным центром кораблестроения (г. Николаев).

Война в Украине, Военная техника, Міноборони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Родители скрывают от эвакуации: сколько детей до сих пор остаются в Бахмуте и Авдеевке
Евакуація дітей
Это чисто зверство: Зеленский планирует договориться о новых системах ПВО после удара РФ по Днепру
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Юсов объяснил, что означает “Путин — цель №1 для Украины”
володимир путін
В Генштабе считают очень высокой вероятность нанесения новых ракетных ударов — сводка
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
Катер Буча – теперь в ВМС ВСУ: что известно о функционале и назначении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь