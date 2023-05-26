Премьер Нидерландов: Решение о поставках Украине F-16 еще не принято

Несмотря на то, что Нидерланды возглавили новую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, в пятницу нидерландский премьер-министр Марк Рютте решил осторожно комментировать обязательства своей страны по поставкам указанных самолетов в Украину.

Об этом Марк Рютте сказал журналистам во время пресс-конференции.

— Решение о поставках F-16 еще не принято. Опять же, для этого сначала нужно разрешение США. Если вы собираетесь тренироваться, очевидно, что вы бы серьезно подумали об этом. Но это еще не решено, — заявил он.

Этому предшествовало заявление президента США Джо Байдена к лидерам стран G7, что Вашингтон поддержит совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения — современном классе истребителей, который включает F-16.

Администрация Байдена также дала понять, что не будет блокировать экспорт самолетов, сообщили CNN источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам Рютте, Нидерланды сегодня возглавляют совместную тренировочную миссию вместе с Бельгией и Великобританией. Хотя есть и другие европейские страны, которые сообщили голландскому правительству о своей заинтересованности в помощи.

Марк Рютте сказал, что начало тренировочной миссии является важным, но дискуссия о фактической отправке самолетов должна происходить отдельно.

Премьер признал, что Нидерланды имеют парк самолетов F-16, которые им больше не понадобятся, поскольку они переходят на истребители пятого поколения F-35. Но под давлением журналиста он отказался комментировать желание Нидерландов отправить эти самолеты в Украину.

— Я думаю, что Нидерланды действительно играют важную роль в этом вопросе в отношении Украины и поставок оружия. Но мы не настолько велики, чтобы позволить себе распространять всевозможные заявления в СМИ, которые могут создать у других партнеров впечатление, что “на нас сейчас давят через СМИ”. Поэтому мы никогда ничего не говорим об этом, пока все не закончится, — сказал Рютте.

Накануне состоялась встреча министров обороны стран-союзниц по НАТО в формате Рамштайн, после которой глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что участники согласовали планы обучения украинских пилотов на F-16 и других истребителях.

Источник : CNN

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