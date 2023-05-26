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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утро в оккупированном Урзуфе началось со взрывов: что известно

Вибух

Утром 26 мая в пока оккупированном селе Урзуф Донецкой области прогремели взрывы.

По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, громкие звуки пронзили населенный пункт ориентировочно в 07:15 и 07:25.

– Бердянск снова? – задает риторический вопрос Петр Андрющенко.

Донецкая область
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