Татьяна Забожко, редактор ленты
Утро в оккупированном Урзуфе началось со взрывов: что известно
Утром 26 мая в пока оккупированном селе Урзуф Донецкой области прогремели взрывы.
По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, громкие звуки пронзили населенный пункт ориентировочно в 07:15 и 07:25.
– Бердянск снова? – задает риторический вопрос Петр Андрющенко.
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