РФ ударила по дамбе в районе Карловки ракетой из ЗРК С-300 – Генштаб ВСУ
По дамбе в районе Карловки Донецкой области российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Уточненные данные сообщили 26 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Дамбу Карловского водохранилища оккупанты разрушили во время обстрела 25 мая около 17:20.
После этого начался неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галицыновки.
В реке поднялся уровень воды. Под угрозой подтоплений частных домов оказался 981 человек в шести населенных пунктах Покровского района.
Областная власть к такому развитию событий была готова, поэтому оперативные и спасательные службы Донецкой области сразу начали действовать по четко определенному алгоритму.
В конце концов с улицы Набережной в Галицыновке эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей.
По состоянию на 23:30 25 мая в поселке было подтоплено шесть домовладений.
Подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено.
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Источник: Генштаб ВСУ, Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко
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