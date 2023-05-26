РФ ударила по дамбе в районе Карловки ракетой из ЗРК С-300 – Генштаб ВСУ

По дамбе в районе Карловки Донецкой области российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Уточненные данные сообщили 26 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Дамбу Карловского водохранилища оккупанты разрушили во время обстрела 25 мая около 17:20.

После этого начался неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галицыновки.

В реке поднялся уровень воды. Под угрозой подтоплений частных домов оказался 981 человек в шести населенных пунктах Покровского района.

Областная власть к такому развитию событий была готова, поэтому оперативные и спасательные службы Донецкой области сразу начали действовать по четко определенному алгоритму.

В конце концов с улицы Набережной в Галицыновке эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей.

По состоянию на 23:30 25 мая в поселке было подтоплено шесть домовладений.

Подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ, Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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