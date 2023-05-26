Россия бьет по Украине ограниченным боекомплектом раз в 2-3 дня, чтобы истощить ПВО — эксперт

Россия делает акцент на периодичности воздушных атак ограниченным боекомплектом раз в 2-3 дня, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Такими ударами они пытаются истощать противовоздушную оборону, но с другой стороны это еще демонстрирует то, что у них ограничен действительно боекомплект, у них не хватает времени, чтобы его накапливать, поэтому они используют почти то, что производят, – сказал он.

Коваленко рассказал, что в последнее время оккупанты стали больше бить по сельскохозяйственным объектам, а также подчеркнул, что большинство воздушных целей сбивают Силы противовоздушной обороны.

– Они воспринимают складские помещения, они воспринимают вот такие объекты, транспортные узлы как цель, где могут размещаться склады с боеприпасами или с горюче-смазочными материалами. А кроме этого они еще имеют очень низкую точность этих ракет, сейчас они не проходят полноценного технического контроля, и есть ошибки именно при точности нанесения ударов, – отметил военно-политический обозреватель.

Напомним, утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру и попали в поликлинику. По состоянию на 12:00 один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших.

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