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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ

Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ

Правоохранители направили дело в суд в отношении фигурантов, которые во время оккупации Гостомеля обстреляли 10 автомобилей, из-за чего пострадали 11 гражданских. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ

Фото: Нацполиция

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

— Установили пять военных РФ, которые в период временной оккупации Гостомеля обстреляли 10 автомобилей с мирными жителями, пытавшимися выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять человек, а еще шестеро получили ранения, — отмечается в сообщении.

Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ
Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ
Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ
Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ

В отношении них была собрана необходимая доказательная база для привлечения виновных к ответственности.

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Расстреляли 10 авто гражданских в Гостомеле: завершено расследование относительно пяти военных РФ

Предварительно пяти фигурантам, 1971-х, 1976, 1978, 1993 годов рождения, заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

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