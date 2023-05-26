В Воздушных силах объяснили, почему не смогли сбить все воздушные цели во время ночной атаки

Во время ночной воздушной атаки РФ на Украину в пятницу, 26 мая, не удалось сбить все цели, поскольку противник применил другие типы вооружения, а именно зенитные управляемые ракеты С-300 и С-400, а также изменил направление атаки с Запада на Восток.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что этой ночью в основном под прицелом были Днепропетровская и Харьковская области.

– Также в Воздушном командовании Центр на Киевщине тоже сработано неплохо, – сказал он.

Игнат отметил, что С-300 и С-400 летят по баллистической траектории, поэтому необходимы средства, которые могут работать против баллистики.

Напомним, украинские военные во время ночной атаки уничтожили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/X-555, 23 ударных дрона Shahed-136/131 и два беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Мерлин-ВР.

Всего с 22:00 25 мая до 05:00 26 мая россияне выпустили 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон.

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