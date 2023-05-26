Украина может восстановить государственные границы 1991 года — Госдеп США
Украина может освободить временно оккупированные Российской Федерацией территории и восстановить границы 1991 года и имеет для этого все возможности.
Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, на пресс-брифинге 25 мая.
Он отметил, что у Украины есть право и возможности для восстановления собственных границ, в том числе возвращение оккупированного полуострова Крым.
– Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, – сказал представитель Госдепа.
Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $300 млн.
По неофициальным данным, в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко