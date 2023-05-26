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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина может восстановить государственные границы 1991 года — Госдеп США

Повітряні сили ЗСУ
Фото: Depositphotos

Украина может освободить временно оккупированные Российской Федерацией территории и восстановить границы 1991 года и имеет для этого все возможности.

Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, на пресс-брифинге 25 мая.

Он отметил, что у Украины есть право и возможности для восстановления собственных границ, в том числе возвращение оккупированного полуострова Крым.

– Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, – сказал представитель Госдепа.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $300 млн.

По неофициальным данным, в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

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Госсдеп США, Россия, США, Украина
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Артур Свинаренко
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