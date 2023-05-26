В Украине могут запретить телекоммуникационное оборудование из Китая – в СНБО уже обсуждают

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) начали обсуждение насчет возможности отказа от использования украинскими телеком-операторами китайского оборудования.

Об этом сообщил руководитель управления по вопросам информационной безопасности службы по вопросам информбезопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Владимир Зверев во время конференции Украина: устойчивость связи и Интернета во время войны.

— Сейчас идет этап обсуждения, это важно, потому что риски есть, а у нас принятие решений основывается на риск-ориентированных обсуждениях. Я думаю, что это очень правильно, что обсуждение есть, поэтому ждем, — сказал Зверев.

По его словам, ограничения на использование телеком-оборудования, произведенного в Китае, в основном коснутся операторов, которые работают с государственными сетями и/или подключены к государственным структурам.

Директор департамента развития фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик также подтвердил, что министерство получило запрос от СНБО относительно возможного запрета китайского оборудования.

Он указывает, что возможны два пути: запрет на покупку нового оборудования с правом использовать имеющееся и требование заменить уже имеющееся оборудование производства КНР.

— Надо понимать, сколько это будет стоить и кто это сможет финансировать, ведь это огромные ресурсы, — сказал он, добавив, что замена имеющегося оборудования обойдется в более чем $1 млрд.

Мацик сказал, что фактически во время каждой встречи с европейцами и американцами, которые рассматривают вопрос предоставления помощи Украине, возникает вопрос: А что с оборудованием китайских производителей?

По его словам, они не говорят “можно или нет”, но такие вопросы стали задавать чаще.

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