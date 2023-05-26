Юсов объяснил, что означает “Путин – цель №1 для Украины”

Российский диктатор Владимир Путин для Украины является целью №1 с точки зрения его задержания и доставки в международный трибунал в Гаагу.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

Это является уточнением украинской разведки на материал немецкого издания Die Welt о якобы намерении спецслужб Украины физически ликвидировать диктатора и некоторых его приспешников.

— Понимаю, что есть медийщики, которые подхватывают и готовят наиболее “жареные” факты, но в оригинале было несколько по-другому. Действительно, Путин — явный военный преступник, как и вся его банда. Он действительно — цель №1 с точки зрения задержания и доставки в международный суд в Гаагу, — пояснил Юсов.

Кроме того, он выразил сомнение, целесообразно ли сейчас прилагать сверхусилия, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина.

Юсов отметил, что задержание военного преступника Путина и его приспешников, чтобы они предстали перед международным трибуналом — это вопрос справедливого наказания, которое обязательно будет реализовано.

— Гаага для Путина — неизбежна, — добавил Юсов.

Недавно в Die Welt вышло интервью с представителем ГУР Вадимом Скибицким, в котором говорилось, что Украина якобы имеет условный список людей, которых хочет ликвидировать.

Среди них — российский диктатор Путин, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие персоны, ответственные за полномасштабное вторжение.

Источник : ГУР

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