Ломает всю стратегию ядерного блефа Кремля: аналитик о попытках РФ поразить систему Patriot

Попытки россиян поразить системы Patriot в Киеве объясняются не попыткой сорвать контранаступление Сил обороны, а стратегией отношений Москвы с Западом.

Так считает военный и политический аналитик, бывший командир штурмовой роты в батальоне Айдар Евгений Дикий.

По его словам, у россиян есть две конкурирующие истории — политическая и военная целесообразность. Он говорит, что когда оккупанты высчитывают склады где-то на Тернопольщине — это военная целесообразность. Этим командуют генералы, которых волнует, как сорвать наше наступление.

— А когда они пытаются выпасть Patriot в Киеве — это уже команды гораздо выше, чем у генералов. Чуть ли не от самого Путина. Здесь речь идет абсолютно не о нашем наступлении и войне, а о стратегии их отношений с Западом. Это то, чего у нас не все понимают. Система Patriot — это основа противоракетной обороны Европы, — говорит он.

Дикий подчеркивает, что от Балтийского до Средиземного моря стоит линия из примерно сотни Patriot, которая прикрывает западную Европу. Часть Patriot подвинули восточнее, чтобы прикрыть новых членов НАТО также.

В принципе противоракетная оборона Европы основана на американских Patriot. То есть, это натовский щит, который был построен давно.

— Последняя страшилка, которая еще заходит Западу — это его способность нанести ядерный удар. При чем, Россия понимает, и Запад понимает, что Россия понимает, что выиграть ядерную войну она не способна. То есть Россия, в случае ядерной войны будет уничтожена до основания и это не секрет, — добавляет он.

По его словам, этот блеф срабатывает, потому что в России есть миф о Кинжале. Кинжал делался не для того, чтобы воевать с Украиной. Это был их последний аргумент “вторжения с Запада”. Потому что, якобы, он должен был поражать Patriot. Он якобы был гиперзвуковым, поэтому не перехватывался Patriot.

А тут получается, что Patriot их перехватывает, замечает Дикий. Он добавляет, что это ломает всю стратегию ядерного блефа РФ.

Источник: Новинарня

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