Минус 480 оккупантов 35 единиц тяжелой техники: потери РФ в войне за минувшие сутки

За прошедшие сутки российские оккупационные войска на фронте понесли немалые потери, в частности, Вооруженные силы Украины удачно ликвидировали почти 500 врагов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 27 мая 2023 года:

личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано,

танков — 3799 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,

артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,

РСЗО — 572 (+2) ед,

средств ПВО — 329 (+1) ед,

самолетов — 310 ед,

вертолетов — 296 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31) ед,

крылатых ракет — 1025 (+10) ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,

специальная техника — 449 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 458-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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