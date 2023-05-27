Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 480 оккупантов 35 единиц тяжелой техники: потери РФ в войне за минувшие сутки
За прошедшие сутки российские оккупационные войска на фронте понесли немалые потери, в частности, Вооруженные силы Украины удачно ликвидировали почти 500 врагов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 27 мая 2023 года:
- личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3799 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,
- РСЗО — 572 (+2) ед,
- средств ПВО — 329 (+1) ед,
- самолетов — 310 ед,
- вертолетов — 296 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31) ед,
- крылатых ракет — 1025 (+10) ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,
- специальная техника — 449 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 458-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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