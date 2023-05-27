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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 480 оккупантов 35 единиц тяжелой техники: потери РФ в войне за минувшие сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупационные войска на фронте понесли немалые потери, в частности, Вооруженные силы Украины удачно ликвидировали почти 500 врагов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 27 мая 2023 года:

  • личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3799 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,
  • РСЗО — 572 (+2) ед,
  • средств ПВО — 329 (+1) ед,
  • самолетов — 310 ед,
  • вертолетов — 296 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31) ед,
  • крылатых ракет — 1025 (+10) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,
  • специальная техника — 449 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 458-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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