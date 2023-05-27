На нас применяли все, даже фосфор: переселенка об ужасах в Мариуполе и как удалось выжить

Во время оккупации Мариуполя на улицах города лежали трупы, которые никто не убирал, а солдаты РФ раздевали гражданских, искали наколки и убивали.

Об этом Клавдия, которая чудом выбралась из оккупированного Мариуполя, рассказала в интервью YouTube-каналу LUTIY 24.

– На нас применяли все, все, что только можно, даже фосфор. Те, кто выезжали рисковали, ведь их расстреливали, — говорит женщина.

Она отмечает, что больше всего она с детьми боялась самолетов, которые скидывали кассетные снаряды.

– С 4 марта началась вообще катастрофа, потому что отключили нам газ, свет, воду, связь, цивилизации нет. Мы ходили за водой в частный сектор под обстрелами. В городе такой хаос творился – все разворовывали, бомбили, все крушили, горело везде, – говорит женщина.

Также она рассказала, как ей удалось выбраться из ада.

– Мы вместе с ними (волонтерами, – Ред.) поехали 30 марта в Запорожье на разведку. Мы не знали, что происходит, потому что нам сказали, что везде идет война, везде такая катастрофа, как в Мариуполе. Приехав в Запорожье, мы были в шоке – есть свет, есть вода, люди тебя встречают, кормят. Я плакала от счастья, – говорит Клавдия.

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