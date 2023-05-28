400 уничтоженных оккупантов и 11 сожженных артсистем: потери РФ на 28 мая
Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно четыреста российских оккупантов.
Всего за более чем 15 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 206,6 тыс. захватчиков.
Потери РФ на 28 мая 2023
- личного состава – около 206 600 (+400),
- танков ‒ 3 797 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 7 456 (+7),
- артиллерийских систем – 3 425 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 574,
- средств противовоздушной обороны – 329,
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 993 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1 056,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 192 (+9),
- специальной техники – 451 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко