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Для отражения атаки на Киев применялась истребительная авиация — Игнат

Юрій Ігнат

Этой ночью к сбиванию вражеских БПЛА, которые атаковали Киев, привлекалась истребительная авиация.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Киев24.

По его словам, авиация, которую мы привлекаем к сбиванию, в частности БПЛА, не является такой эффективной, как нам этого бы хотелось.

— Если бы у нас был F-16, безусловно, этот самолет со своим мощным радаром и вооружением мог бы на 100% реализовывать свои задачи в небе, — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что украинские летчики находятся на всех оперативных аэродромах по всей территории Украины.

— В одном месте работает ПВО, в другом — мобильные группы. В тех районах, где меньше сосредоточения средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать с аэродромов, быстро реагировать и пытаться уничтожить БПЛА, — добавил он.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе. Всего было выпущено 54 беспилотника, из них 52 уничтожили украинские силы ПВО.

В Киеве были атакованы разные районы столицы, есть погибший и пострадавшие.

Источник: Киев24

Война в Украине, Київ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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