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Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице

Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице
Фото: Getty Images

Целью российских ударов по Киеву является террор гражданского населения.

Об этом рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телемарафона Єдині новини.

— Террор — оружие слабых. Нет аргументов — терроризируй. Нет побед на фронтах — терроризируй, — отметил эксперт.

Кроме того, частыми атаками на столицу РФ хочет, чтобы иностранные представители, которые находятся в Киеве, повлияли на правительства своих стран, чтобы те заставили Украину сесть за стол переговоров с россиянами.

Ступак прогнозирует, что такой террор со стороны России будет продолжаться все лето. Страна-агрессор ожидает, что украинское население устанет и будет просить власть прекратить войну.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131. Оккупантами было выпущено всего 54 беспилотника, из них украинские защитники уничтожили 52.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Дрони, Київ, Ракетные удары России
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
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