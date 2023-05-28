Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице
Целью российских ударов по Киеву является террор гражданского населения.
Об этом рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телемарафона Єдині новини.
— Террор — оружие слабых. Нет аргументов — терроризируй. Нет побед на фронтах — терроризируй, — отметил эксперт.
Кроме того, частыми атаками на столицу РФ хочет, чтобы иностранные представители, которые находятся в Киеве, повлияли на правительства своих стран, чтобы те заставили Украину сесть за стол переговоров с россиянами.
Ступак прогнозирует, что такой террор со стороны России будет продолжаться все лето. Страна-агрессор ожидает, что украинское население устанет и будет просить власть прекратить войну.
Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131. Оккупантами было выпущено всего 54 беспилотника, из них украинские защитники уничтожили 52.
Источник: телемарафон
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко