Подземные толчки в Киеве: что известно
В Киеве и Киевской области почувствовали странную вибрацию, когда звука взрыва соответствующей мощности не было. Многие начали искать, было ли землетрясение в Украине сегодня.
Жители указанных регионов сообщают, что вибрация была похожа на землетрясение.
Параллельно с этим происходит сбивание воздушных целей над Киевской и Житомирской областями.
Перед тем, как горожане сообщали о якобы землетрясении, в Житомире прогремел взрыв. Впрочем пока нет подтверждений, что это связано.
В сети начали активно искать информацию о землетрясении в Киеве, Киевской области или Житомирской области.
Сейчас Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.
Кроме того, международные службы, такие как Геологическая служба США (USGS) или Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), отслеживающие активность сейсмических явлений на планете, не сообщали о землетрясениях на территории Украины за последние часы.
Карта землетрясений
Убедиться в наличие тех или иных сейсмических явлений, а также, были ли в вашем регионе землетрясения, можно по интерактивной карте землетрясений USGS, или EMSC.
Также можно просмотреть карту землетрясений украинского Главного центра специального контроля.
Что говорят во власти Киева
Представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона Единые новости отметил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о землетрясении.
По его словам, данные о землетрясении должны предоставить соответствующие службы.
Напомним, накануне произошло легкое землетрясение в Полтавской области.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко