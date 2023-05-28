Подземные толчки в Киеве: что известно

В Киеве и Киевской области почувствовали странную вибрацию, когда звука взрыва соответствующей мощности не было. Многие начали искать, было ли землетрясение в Украине сегодня.

Жители указанных регионов сообщают, что вибрация была похожа на землетрясение.

Параллельно с этим происходит сбивание воздушных целей над Киевской и Житомирской областями.

Перед тем, как горожане сообщали о якобы землетрясении, в Житомире прогремел взрыв. Впрочем пока нет подтверждений, что это связано.

В сети начали активно искать информацию о землетрясении в Киеве, Киевской области или Житомирской области.

Сейчас Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.

Кроме того, международные службы, такие как Геологическая служба США (USGS) или Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), отслеживающие активность сейсмических явлений на планете, не сообщали о землетрясениях на территории Украины за последние часы.

Карта землетрясений

Убедиться в наличие тех или иных сейсмических явлений, а также, были ли в вашем регионе землетрясения, можно по интерактивной карте землетрясений USGS, или EMSC.

Также можно просмотреть карту землетрясений украинского Главного центра специального контроля.

Что говорят во власти Киева

Представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона Единые новости отметил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о землетрясении.

По его словам, данные о землетрясении должны предоставить соответствующие службы.

Напомним, накануне произошло легкое землетрясение в Полтавской области.

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