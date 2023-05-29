Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Офис президента, Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Глава государство заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепления партнерства между Украиной и Турцией.

— Поздравляю президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы, — написал Зеленский в Twitter.

Отметим, что сегодня в Турции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победил Реджеп Эрдоган.

Он получил поддержку 52,14% избирателей, сообщили в Высшей избирательной комиссии. За оппонента Эрдогана, оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.

Действующий президент Турции останется у власти до 2028 года.

После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.

Читайте также
Поворотный момент: что известно о кандидатах в президенты Турции и их позиции относительно Украины
Вибори в Туреччині

вибори президента, Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Туреччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Эрдоган официально победил на выборах в Турции — ЦИК
Реджеп Таїп Ердоган
Зеленский: Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех — переживет и рашистов
Володимир Зеленський
Украина намерена ввести против Ирана санкции на 50 лет
Верховна Рада
Россия все проиграет: Зеленский анонсировал новые санкции против РФ
Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против граждан РФ и компаний
Володимир Зеленський
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь