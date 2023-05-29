Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Глава государство заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепления партнерства между Украиной и Турцией.

— Поздравляю президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы, — написал Зеленский в Twitter.

Отметим, что сегодня в Турции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победил Реджеп Эрдоган.

Он получил поддержку 52,14% избирателей, сообщили в Высшей избирательной комиссии. За оппонента Эрдогана, оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.

Действующий президент Турции останется у власти до 2028 года.

После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.

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