Рассчитываем на укрепление партнерства: Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
Глава государство заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепления партнерства между Украиной и Турцией.
— Поздравляю президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы, — написал Зеленский в Twitter.
Отметим, что сегодня в Турции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победил Реджеп Эрдоган.
Он получил поддержку 52,14% избирателей, сообщили в Высшей избирательной комиссии. За оппонента Эрдогана, оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.
Действующий президент Турции останется у власти до 2028 года.
После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко