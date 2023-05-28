Шахеды следовали нетрадиционными маршрутами – Гуменюк об атаке дронов

Российские войска во время атаки по Украине дронами-камикадзе типа Shahed использовали нетрадиционные маршруты.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне пытались максимально обойти противовоздушную оборону на Юге, поэтому обходили в основном временно оккупированными территориями, а затем рассредоточивались по Украине.

– То, что они пытаются обходить Юг, – это поиск новой тактики. Россияне тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения дронов Shahed, – говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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