В Волновахе Донецкой области прогремел взрыв

Вечером 28 мая во временно оккупированной Волновахе Донецкой области прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-каналах.

Также о взрыве в Волновахе написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В Волновахе тоже партнеры сообщают о громком взрыве в городе. Хлопковая вечеринка Приазовья Донецкой области в разгаре. Буквально, — говорится в сообщении.

Также сегодня вечером взрывы раздавались в Бердянске и Мариуполе.

По словам Андрющенко, “прилеты” зафиксированы в Мангушском районе, в Ялте и селе Юровка, а также в нп Никольское.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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