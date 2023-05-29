В Волновахе Донецкой области прогремел взрыв
Вечером 28 мая во временно оккупированной Волновахе Донецкой области прогремел громкий взрыв.
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-каналах.
Также о взрыве в Волновахе написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— В Волновахе тоже партнеры сообщают о громком взрыве в городе. Хлопковая вечеринка Приазовья Донецкой области в разгаре. Буквально, — говорится в сообщении.
Также сегодня вечером взрывы раздавались в Бердянске и Мариуполе.
По словам Андрющенко, “прилеты” зафиксированы в Мангушском районе, в Ялте и селе Юровка, а также в нп Никольское.
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко