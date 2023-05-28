В Житомире в результате ночной атаки БпЛА повреждены по меньшей мере 26 домов

В результате ночной атаки вражеских БпЛА в Житомире повреждены по меньшей мере 26 домов, а также учреждения образования и здравоохранения.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

— По состоянию на сейчас есть повреждения по адресам: Космонавтов, 56; Тутковского, 15; Вокзальная, 24; Чудновская, 100; Витрука, 47; Площадь полевая, 15, 13; Кибальчича, 6; Витрука, 33; Витрука, 57; Витрука, 42/7; Победы, 4; Вокзальная, 20, 22; Вокзальная, 24; Бердичевская, 30, 41, 87; Льва Толстого, 30; Селецкая, 21; Бердичевская, 85; Королева, 50; Тутковского, 15; Кондратюка, 7; Космонавтов, 56; Рихтера, 46, — говорится в сообщении.

В горсовете призвали жителей сообщать, если их дом получил повреждения, но его нет в этом перечне. В комментариях к посту пользователи пишут и другие адреса.

Кроме того, повреждения получили учреждения образования и здравоохранения.

— Учебные заведения и учреждения здравоохранения, где есть повреждения дверей и окон, работают в штатном режиме. Только ученики лицея № 25, которые временно учатся в лицее № 33, с завтрашнего дня будут учиться дистанционно, — сообщили в горсовете.

Напомним, что в ночь на 28 мая российские войска нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов Житомирщины. К счастью, жертв в городе нет.

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