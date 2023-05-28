В Житомирской области прогремели взрывы: что известно

В Житомирской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, работают системы ПВО.

Информацию о взрывах пока не комментировали ни военные, ни представители местной власти.

Кроме Житомирской области сирены также звучат и в других украинских регионах. Узнать, где сейчас существует опасность, можно на интерактивной онлайн-карте воздушных тревог.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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