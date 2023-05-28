Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя

Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя

Украине удалось вернуть домой 17-летнего Вячеслава, которого российские военные принудительно депортировали из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Наконец-то дома. На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава, — говорится в сообщении.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что парень рос без родителей.

Известно, что в 2021 году, когда парню было 15 лет, он начал обучение в Мариупольском высшем металлургическом училище.

— После захвата Мариуполя оккупанты депортировали Вячеслава в Шахтерск. Но парень оказался смелым и изобретательным. Нашел способ дать знать о себе и связаться с кем надо. Остальное — это усилия, терпение и настойчивость многих неравнодушных людей. Но сегодня парень уже с нами, — рассказала Верещук.

Читайте также
Зеленский об обмене пленными: Чем больше россиян возьмем, тем больше украинцев вернем
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя

Фото: Минреинтеграции

Ирина Верещук, Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве в результате атаки дронов есть погибший. Отбито две волны БПлА
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
В Житомирской области прогремели взрывы: что известно
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Шведские Gripen или F-16: что лучше защитит небо Украины
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Под Киевом слышны звуки взрывов — на город летят БПлА
Робота ППО
Массированная атака дронов на столицу в День Киева: 459-й день войны
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Попал в плен или ушел к родной матери: женщина ищет названного сына
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
На вкус херсонская, но выращенная на Киевщине: клубника по-переселенски
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь