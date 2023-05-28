Правительство Австрии объявило о выделении €2 млн на разминирование в Украине

Правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на сумму 2 млн евро.

Об этом сообщает OE24.

Указано, что средства переведут в Международный трастовый фонд (ITF).

— Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн евро, чтобы поддержать ITF в разминировании, — сказал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Вице-канцлер Вернер Коглер добавил, что благодаря такой поддержке Австрия вносит свой вклад “в защиту от опасных для жизни взрывов мин, помогает украинским детям снова посещать детские сады и школы, а также укрепляет продовольственную безопасность, позволяя фермерам снова засеять свои поля”.

Ранее Австрия автоматически продлила действие удостоверений украинцам, которые ищут убежище.

Источник: OE24

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.