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Правительство Австрии объявило о выделении €2 млн на разминирование в Украине

Міни
Фото: ГСЧС

Правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на сумму 2 млн евро.

Об этом сообщает OE24.

Указано, что средства переведут в Международный трастовый фонд (ITF).

— Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн евро, чтобы поддержать ITF в разминировании, — сказал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Вице-канцлер Вернер Коглер добавил, что благодаря такой поддержке Австрия вносит свой вклад “в защиту от опасных для жизни взрывов мин, помогает украинским детям снова посещать детские сады и школы, а также укрепляет продовольственную безопасность, позволяя фермерам снова засеять свои поля”.

Ранее Австрия автоматически продлила действие удостоверений украинцам, которые ищут убежище.

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Источник: OE24

Австрия, Война в Украине, Міна, Украина
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