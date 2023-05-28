Зеленский: Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех — переживет и рашистов

За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех — переживет и рашистов, ни одного из них не будет на украинской земле.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев и все наши города поставят точку в истории московской деспотии.

— Ее не спасут ни Шахеды, ни любые другие средства террора, которые она унизительно ищет по миру. Потому что сила — она в людях, она — в городах, она — в жизни, а когда презирают и жизнь, и людей, и наиболее весомые для культуры города, будет только проигрыш для России. И даже сотни Шахедов от этого ее не спасут. Только добавят позора России, — сказал президент.

Зеленский сообщил, что в эти дни День города отмечают Киев, Александрия, Северодонецк, Калуш, Кривой Рог.

— Города неодинаковой судьбы, но одинакового нашего уважения. Нашей Украины. Нашей веры в то, что мы пройдем этот чрезвычайно тяжелый этап истории. Пройдем, и будут все наши города свободными, а люди — защищенными от любого зла, которое может угрожать нашему государству, — сказал глава государства.

Также президент поблагодарил всех граждан, которые защищают Украину и работают ради победы.

— То, что наша столица свободна, то, что наши города защищаются — защищаются достойно, то, что мы освободим каждый ныне оккупированный город — все это заслуга многих людей. Всех, кто воюет и работает ради Украины. Это заслуга нашего могучего народа, который умеет делать исторические вещи. Когда объединен. Когда осознает свою силу. Когда ничего не прощает врагу. И когда вдохновляет весь мир. Идем вперед, пока не освободим всю нашу, украинскую землю, — добавил Зеленский.

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