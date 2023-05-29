Лиманское направление. Сырский обсудил с бойцами задачи для контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции наших военных на Лиманском направлении и отметил, что врагу никак не удается продвигаться, поскольку он несет немалые потери.

Так, наши воины отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского — оккупанты много теряют личного состава и техники.

Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, они обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

Командующий подчеркнул, что приближается украинское контрнаступление, а потому совместно определили конкретные задачи на подготовку к ним.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 ОГШБр, 54 ОМБр, 81 ОДШБр, 95 ОДШБр, 92 ОМБр. Он отметил, что все бойцы с честью выполняют свой долг перед украинским народом.

Фото: скриншот

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