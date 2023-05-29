Лиманское направление. Сырский обсудил с бойцами задачи для контрнаступления
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции наших военных на Лиманском направлении и отметил, что врагу никак не удается продвигаться, поскольку он несет немалые потери.
Так, наши воины отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского — оккупанты много теряют личного состава и техники.
Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, они обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.
Командующий подчеркнул, что приближается украинское контрнаступление, а потому совместно определили конкретные задачи на подготовку к ним.
Также командующий Сухопутными войсками ВСУ поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 ОГШБр, 54 ОМБр, 81 ОДШБр, 95 ОДШБр, 92 ОМБр. Он отметил, что все бойцы с честью выполняют свой долг перед украинским народом.
Фото: скриншот
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко