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Марта Бондаренко, редактор ленты

В окрестностях Мелитополя оккупанты роют окопы и вырубают лес — Федоров

траншея
Фото: Pixabay

Российские оккупанты в окрестностях Мелитополя продолжают рыть траншеи и обустраивать блиндажи.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, российские военные выкопали траншеи за лесопарком и тубдиспансером. Траншеи настолько большие, что там поместится военная техника, или же их можно использовать как братские могилы.

На территории Богатырского лесничества хоронят технику и живую силу. А заодно активно уничтожают лес, выпиливают деревья для обустройства блиндажей и окопов.

Мелітополь траншеї

Фото: Иван Федоров

В последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные КамАЗы, загруженные бревнами деревьев.

Но и в обратную сторону пустыми не едут — везут полностью разбитую военную технику и своих 200-х, подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров.

Утром 28 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв.

25 мая в Мелитополе в районе аэродрома прогремел взрыв — в небо поднялся густой черный дым.

Война в Украине, Мелітополь
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