В окрестностях Мелитополя оккупанты роют окопы и вырубают лес — Федоров
Российские оккупанты в окрестностях Мелитополя продолжают рыть траншеи и обустраивать блиндажи.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, российские военные выкопали траншеи за лесопарком и тубдиспансером. Траншеи настолько большие, что там поместится военная техника, или же их можно использовать как братские могилы.
На территории Богатырского лесничества хоронят технику и живую силу. А заодно активно уничтожают лес, выпиливают деревья для обустройства блиндажей и окопов.
В последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные КамАЗы, загруженные бревнами деревьев.
Но и в обратную сторону пустыми не едут — везут полностью разбитую военную технику и своих 200-х, подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров.
Утром 28 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв.
25 мая в Мелитополе в районе аэродрома прогремел взрыв — в небо поднялся густой черный дым.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко