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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Полтавщине раздались взрывы: что известно

Вибух

В Кременчуге Полтавской области шумно.

Об этом пишут местные паблики. Официального подтверждения информации пока нет.

Обновлено в 3.14. Сообщается о новых взрывах в Полтавской области.

Есть ли повреждения и пострадавшие на данный момент также неизвестно. Следим за ситуацией.

Напомним, что сегодня ночью Россия снова осуществила массированную атаку городов Украины. Так, взрывы уже прозвучали в Киевской, Винницкой области и в Одессе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Полтавская область
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Артур Свинаренко
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