На Полтавщине раздались взрывы: что известно
В Кременчуге Полтавской области шумно.
Об этом пишут местные паблики. Официального подтверждения информации пока нет.
Обновлено в 3.14. Сообщается о новых взрывах в Полтавской области.
Есть ли повреждения и пострадавшие на данный момент также неизвестно. Следим за ситуацией.
Напомним, что сегодня ночью Россия снова осуществила массированную атаку городов Украины. Так, взрывы уже прозвучали в Киевской, Винницкой области и в Одессе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко