Нацгвардеец из Иглы-1 сбил ракету, ночью летевшую на Киев
20-летний нацгвардеец с псевдо Покемон из зенитно-ракетного дивизиона бригады Буревій сбил одну из российских ракет, выпущенных по Киеву ночью 29 мая.
— На рассвете в 03:20 из того же оружия ПЗРК Игла-1 боец сделал свой уже второй результативный выстрел, — сообщили в Нацгвардии и напомнили, что именно он недавно, 9 мая, обезвредил вражескую ракету неподалеку от Киева.
Сам зенитчик признался, что на этот раз было сложнее захватить цель, поскольку было еще достаточно темно.
— Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни, — рассказал парень.
Ночью 29 мая РФ атаковала Украину ракетами и ударными дронами, в Киеве обезврежены все воздушные цели.
По данным Воздушных сил, враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря, а с северного и южного направлений — атаковал иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 (около 35 единиц).
Силам ПВО удалось сбить 37 крылатых ракет, а также 29 ударных БпЛА и один разведывательный.
Фото: Нацгвардія
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко