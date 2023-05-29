Нацгвардеец из Иглы-1 сбил ракету, ночью летевшую на Киев

20-летний нацгвардеец с псевдо Покемон из зенитно-ракетного дивизиона бригады Буревій сбил одну из российских ракет, выпущенных по Киеву ночью 29 мая.

— На рассвете в 03:20 из того же оружия ПЗРК Игла-1 боец сделал свой уже второй результативный выстрел, — сообщили в Нацгвардии и напомнили, что именно он недавно, 9 мая, обезвредил вражескую ракету неподалеку от Киева.

Сам зенитчик признался, что на этот раз было сложнее захватить цель, поскольку было еще достаточно темно.

— Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни, — рассказал парень.

Ночью 29 мая РФ атаковала Украину ракетами и ударными дронами, в Киеве обезврежены все воздушные цели.

По данным Воздушных сил, враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря, а с северного и южного направлений — атаковал иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 (около 35 единиц).

Силам ПВО удалось сбить 37 крылатых ракет, а также 29 ударных БпЛА и один разведывательный.

Фото: Нацгвардія

Источник : Нацгвардия

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