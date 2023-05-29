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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты не проводили наступательных действий в районе Бахмута и Авдеевки – ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение этих суток российские оккупационные войска не проводили наступлений в районе Бахмута и Авдеевки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 20 вражеских атак, — отмечается в сообщении.

Так, на Бахмутском направлении враг не предпринимал наступательных действий. В то же время войска РФ нанесли авиационный удар в районе Торецка (Донецкая область). От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк и ряд других населенных пунктов.

На Авдеевском направлении оккупанты также не шли в наступление. Вместо этого они нанесли авиаудары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка… Вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области, — говорится в сводке.

На Шахтерском направлении войска РФ нанесли авиаудары в районе Угледара и Пречистовки.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (Харьковская область), а также обстреливали населенные пункты из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении в течение суток наступлений войск РФ не было. Однако враг обстреливал из артиллерии населенные пункты в Донецкой и Луганской областях, а также нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Спирного.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок РФ нет.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ находятся в приграничных с Украиной районах. В течение суток оккупанты нанесли авиаудар в районе Милового (Харьковская область), совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне и обстреливает мирные украинские города и села.

В общей сложности войска РФ за сутки нанесли 53 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три средства ПВО и “еще три важные цели противника”.

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Оккупанты продолжают грабить

По данным Генерального штаба, российские войска продолжают грабить мирное население на временно захваченных территориях Украины.

Так, в Сватово (Луганская область) у фермерских хозяйств, которые из-за выезда владельца не могут предоставить документы на право собственности, оккупанты забирают комбайны, грузовики и другую технику.

Уточненные данные по количеству сбитых ракет

В течение суток войска РФ нанесли два массированных ракетно-авиационных удара по Украине.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, во время ночной атаки удалось уничтожить 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 30 из 38 ударных дронов Shahed-136/131.

Днем оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева. Были уничтожены 11 из 11 выпущенных ракет.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Источник: Генштаб ВСУ
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Мар'їнка, Російська агресія
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