Вечерний “хлопок”: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы
Вечером 29 мая во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что жители слышали три громких взрыва.
В то же время так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот проводит тренировки с практической стрельбой. Мол, в городе все спокойно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко