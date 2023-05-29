Вечерний “хлопок”: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Вечером 29 мая во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что жители слышали три громких взрыва.

В то же время так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот проводит тренировки с практической стрельбой. Мол, в городе все спокойно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.