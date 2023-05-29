По голландскому сценарию: как создать зеленое пространство, удобное для людей

Современная жизнь диктует свои условия: европейские города строятся не только учитывая комфортность проживания людей, но и с точки зрения экологии и приязни к зеленым насаждениям и животным.

Сейчас лучше всего подружить современный город и природу удалось Нидерландам. Возможно ли что-то подобное в Украине?

Нидерланды занимаются этим вопросом уже не одно десятилетие. Можно назвать по меньшей мере десяток общественных пространств в этой стране, которые сочетают в себе современные примеры градостроительства, и при этом сохраняют естественную неприкосновенность.

Один из них — Water Square (водная площадь) в Бентемплейне (Роттердам). До того, как архитекторы взялись за эту площадь, область между многолюдным кварталом Agniesebuurt и современным центром Роттердама объединяла пустое загроможденное пространство.

Из-за того, что структура квартала была типичной — многоугольной, со временем появились чрезмерные промежуточные помещения между домами, а открытое место между ними просто гуляло.

В 2011 году власти Бентемплейна заказали проект реконструкции этой территории с целью превращения в достойное публичное пространство. Спросили и мнение общины: перед реконструкцией было организовано несколько семинаров.

В Роттердаме часто выпадают обильные осадки, и именно эту особенность использовали как главную идею нового пространства. В Бентемплейне установили три бассейна, которые заполняются естественным образом — во время дождей, причем когда дождь сильный, на стенах бассейнов образуются каскады из воды. А в сухие периоды бассейны используются как развлекательные площадки для спортивных игр.

Энергию воды используют и на центральной площади города Эммен. До начала реконструкции площадь представляла собой большую хаотичную парковку. Сейчас она предназначена для пешеходов и велосипедистов, уличное пространство заполнили мебелью, дорогу вымостили натуральными камнями, установили деревянные навесы и расположили зеленые зоны.

Жемчужиной площади в Эммене является пруд с декоративными водорослями. Он сочетается с центральной частью площади, где вода разливается прямо по камням. В тихую погоду чистый пруд создает своеобразное зеркало, в котором отражается фантастический окружающий пейзаж.

Еще одна площадь — Орлиплейн — до реконструкции представляла собой скучную асфальто-бетонную офисную зону. Сейчас это зеленая зона, в которой нашлось место апартаментам, отелям и ресторанам.

А голландский город Неймеген, расположенный недалеко от границы с Германией, был несколько лет назад признан Зеленой столицей Европы – за сочетание плотной застройки и современных урбанистических решений с экологичностью и дружественностью к природе.

Экологическая стратегия Неймегена основана на концепции Экополиса – урбанистической теории обустройства городской среды с учетом экологических потребностей и сохранения флоры и фауны.

Как видно, несмотря на динамичное урбанистическое развитие, в голландских городах уделяется немало внимания сохранению или увеличению зеленых насаждений, бережному отношению к флоре и фауне городов. Так, одна из особенностей Нидерландов, в частности их столицы – так называемые зеленые крыши, которых в Амстердаме насчитывается более 200 тыс.

Зеленые насаждения имеют не только эстетическую функцию, но и вполне практичную: они позволяют снизить затраты на электроэнергию зданий.

Большое внимание в разных городах Нидерландов уделяют защите дикой природы. Так, в голландской столице – Амстердаме – устанавливаются так называемые зеленые коридоры, в которых в условиях городского пространства комфортно чувствуют себя животные, птицы и насекомые. Это позволяет обеспечить биоразнообразие и сохранить фауну, некоторые представители которой находятся под угрозой исчезновения.

Эту же функцию выполняют так называемые экодуки – экологические мосты, которые создают природную среду для животных. Ведь инфраструктурное развитие городов не может влиять на дикую природу – ее экосистема нарушается, из-за чего страдают или погибают тысячи животных.

Именно поэтому в современных европейских городах создаются зеленые мосты и туннели, которые позволяют животным безопасно пересекать скоростные трассы, железнодорожное полотно и т.п. Такие экологические мосты не только сохраняют фауну городов, но и становятся настоящим украшением городской инфраструктуры.

В Украине, в частности, в Киеве, тоже начинают задумываться над тем, как совместить современные градостроительные решения с сохранением зеленых насаждений.

Впрочем, столица имеет все шансы создать общественное пространство, дружественное как для людей, так и для экологии. Выбор богат: в разных районах столицы можно насчитать с несколько десятков загроможденных земельных участков, которые при грамотном проектировании и управлении можно превратить в общественное пространство, которому позавидуют и голландцы.

Есть несколько знаковых мест, которые можно превратить в настоящие столичные жемчужины. Так, два года назад у реки Лыбидь пытались создать общественное публичное пространство по концепции тактического урбанизма.

Впрочем, по ряду причин — будь то неудачные архитектурные решения, халатность выполнения работ или нехватка ресурсов, — через несколько месяцев ливень почти полностью уничтожил новую инфраструктуру территории. Сейчас из-за войны работы прекращены, но очевидно, что эта территория нуждается в серьезном обустройстве.

Еще одна территория, достойная внимания — оболонский залив Собачье устье. Здесь сейчас активно строят технический мост, который соединит ее с Оболонским островом.

Для пешеходов мост уже открыт, а вскоре здесь должно начаться строительство зоны отдыха с парком развлечений. Будем надеяться, что при обустройстве этой территории застройщики учтут и экологические потребности.

В последнее время обсуждается территория Галерного залива в Голосеевском районе Киева. Сейчас это необустроенная территория, которая к тому же во время паводков в столице имеет серьезную угрозу подтопления для жителей Корчеватого.

Обустройство этой красивой, но пока дикой и неупорядоченной территории давно назрело. Сегодня продолжаются дискуссии, что могло бы предстать на этом месте.

Одна из идей, которая рассматривается — создать здесь Лес орхидей как зону отдыха и туристическую приманку. Впрочем, есть также концепции более эффективного обустройства Галерного залива — создать здесь общественное пространство для проживания и отдыха, с максимальным сохранением зеленых насаждений, флоры и фауны.

Как показывает опыт тех же Нидерландов, частные инвестиции и ресурсы дают возможность наиболее эффективно использовать территорию и при этом справиться с экологическими проблемами.

Однако пока вменяемой концепции развития Галерного залива нет. Что смущает местных жителей Корчеватого, которые едва ли не больше всего заинтересованы в приведении в порядок соседней территории.

— Ходят слухи, что Галерный залив, пока не решен его окончательный статус, могут признать зоологическим памятником. Это, конечно, очень хорошо, что власть заботится о животных и насекомых. Но этот статус не позволяет проводить химическую обработку — комаров, мошек и клещей. Если добавить сюда близость воды, которая во время паводков подтапливает Корчеватое, то этим летом у нас не очень радужные перспективы. Или нас затопит, или съедят насекомые, — рассказывает местный житель Корчеватого Алексей К.

Правда, сами экологи отмечают, что придавать Галерному заливу особый статус нет оснований. По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, сейчас в Галерном заливе ботаники не нашли никаких краснокнижных растений.

Эксперт признает, что Киев имеет положительные примеры, как можно цивилизованно договориться с застройщиком, чтобы реализовать проект, минимизировав вред для природы.

Как в градостроительном плане столицы совместить комфорт для людей и безопасность для природы и животных – этот вызов стоит перед киевскими властями.

Если верить местным чиновникам, они собираются делать ставку именно на озеленение столицы. По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Возного, уже в этом году в Киеве будут применены новые подходы к озеленению территорий, с учетом европейского опыта.

— Внимательно следя за лучшими европейскими практиками озеленения городов, мы, в частности, планируем масштабировать использование многолетних растений. Также мы продолжим внимательно подходить к выбору сортов деревьев и кустов, отдавая предпочтение тем, которые лучше всего себя зарекомендовали в городских условиях, – заявил чиновник.

Итак, есть надежда, что все захламленные дикие места Киева благодаря грамотному планированию, частным инвестициям и учету опыта стран, которые в этом являются лучшими, превратятся в образец современной урбанистической мысли. Которая сочетает эффективность застройки, удобство для людей и максимальную дружелюбность к природе.

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