Собирала деньги для оккупантов: в Одессе к 11 годам тюрьмы приговорили женщину

Жительница Одессы собирала деньги для боевиков террористической “ДНР”, за что проведет за решеткой 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, женщина в прошлом году организовала сбор денег для боевиков “ДНР”. Двое ее родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки “ДНР Спарта” и воевали против ВСУ на востоке Украины.

В начале полномасштабной войны оба боевика присоединились к Южному военному округу РФ и помогали захватывать Мариуполь и часть Херсонской области.

Женщина в мессенджерах и запрещенных в Украине соцсетях Вконтакте и Одноклассники проводила сбор средств. Она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.

Одесситка была задержана в декабре прошлого года. Суд назначил женщине 11 лет и 4 месяца тюрьмы за пособничество РФ (ч. 1 ст. 111-2 УК).

Источник : СБУ

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